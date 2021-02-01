Кравчук отметил обострение ситуации в Донбассе

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и бывший президент страны Леонид Кравчук заявил, что ситуация на Донбассе обостряется. Соответствующее мнение он высказал в эфире телеканала «Украина 24».

Экс-лидер Украины отметил, что при определенных условиях может привлечь к разрешению конфликта Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Кравчук также добавил, что в переговорах необходимо «добиться ясности».

Ранее в Кремле указали, что Россия не рассматривает вопрос о возможном вхождении ДНР и ЛНР в состав РФ. Также было отмечено, что страна продолжит отстаивать интересы русскоязычного населения в Донбассе.