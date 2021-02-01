Рогозин назвал недопустимой милитаризацию Луны

Руководитель госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин раскритиковал якобы планы Пентагона защищать базы NASA на Луне.

«Милитаризация Луны и лунных исследований недопустима», - написал глава госкорпорации в Twitter-аккаунте.

Поводом для этого стала публикация издания The Wall Street Journal, в которой говорится о предполагаемых планах Соединенных Штатов по защите баз NASA и исследований по добыче полезных ископаемых на Луне.

В мае прошлого года Рогозин отмечал, что программа по освоению Луны может стать серьезным фактором для взаимодействия России и США. При этом, российская сторона не намерена принимать участие в лунной гонке.