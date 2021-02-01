Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В знаменитом Колизее впервые за месяцы карантина заиграла классическая музыка

Анна Берестовая
23:26 01.02.2021
Выступление прошло на территории Археологического парка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Сегодня в Европе вновь ожил знаменитый римский Колизей. После месяцев  тишины, связанных с действием ограничительных мер против коронавируса, в старинных стенах амфитеатра звучит классическая музыка. В Археологическом парке устроили первый концерт после длительного перерыва.

Среди выступающих - студенты консерватории Санта-Чечилия. Аншлаг максимально возможный в новых реалиях - на зрительных местах счастливчики, которые заранее зарегистрировались. На месте строго соблюдают санитарные правила.

Организаторы назвали этот концерт надеждой на новое. Мероприятие можно было увидеть в прямой трансляции на YouTube-канале. Помимо этого, сегодня вновь заработали почти все музеи Италии и Ватикана.

Ранее в итальянской Ломбардии неделю действовал карантинный режим из-за ошибки властей. Регион случайно включили в число территорий из красной зоны, обязанных придерживаться строжайших противоэпидемических мер.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.