В знаменитом Колизее впервые за месяцы карантина заиграла классическая музыка

Сегодня в Европе вновь ожил знаменитый римский Колизей. После месяцев тишины, связанных с действием ограничительных мер против коронавируса, в старинных стенах амфитеатра звучит классическая музыка. В Археологическом парке устроили первый концерт после длительного перерыва.

Среди выступающих - студенты консерватории Санта-Чечилия. Аншлаг максимально возможный в новых реалиях - на зрительных местах счастливчики, которые заранее зарегистрировались. На месте строго соблюдают санитарные правила.

Организаторы назвали этот концерт надеждой на новое. Мероприятие можно было увидеть в прямой трансляции на YouTube-канале. Помимо этого, сегодня вновь заработали почти все музеи Италии и Ватикана.

Ранее в итальянской Ломбардии неделю действовал карантинный режим из-за ошибки властей. Регион случайно включили в число территорий из красной зоны, обязанных придерживаться строжайших противоэпидемических мер.