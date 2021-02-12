Обвинение призвало запретить допуск Трампа до Овального кабинета

Член палаты представителей США Джейми Раскин заявил, что экс-лидер Штатов Дональд Трамп может попытаться призывать к насилию в будущем, если ему не объявить импичмент в ближайшее время.

«Есть ли хоть один политик, который верит, что Дональд Трамп прекратит подстрекать к насилию?» - задался риторическим вопросом Раскин, передает РИА Новости.

Тем временем, обвинение завершило изложение дела на процессе по импичменту. Уже в пятницу к изложению своих доводов приступит защита Дональда Трампа.

Обвинение представляло доводы два дня, обосновывая теорию, что экс-лидер подстрекал к мятежу перед беспорядками в здании Капитолия. Импичмент Трампу предлагается вынести задним числом, чтобы лишить его возможности в будущем баллотироваться на пост президента.

Ранее сенат конгресса США заявил, что считает конституционным процесс по импичменту экс-президента Дональда Трампа. В голосовании за конституционность процесса высказались 56 сенаторов, против – 44.