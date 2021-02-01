В стране и мире Кабмин передал предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров в администрацию президента Светлана Головина Вопрос индексации был проработан правительством по поручению Владимира Путина. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: Кабинет министров России направил в администрацию президента предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров. «По поручению президента Российской Федерации правительством был проработан вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров», - пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы кабмина. Незадолго до этого соответствующие предложения по данному вопросу в аппарат правительства были направлены министерством труда и социальной защиты. Ранее Владимир Путин акцентировал, что вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров требует дополнительного рассмотрения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика