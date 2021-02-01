Кабмин передал предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров в администрацию президента
Вопрос индексации был проработан правительством по поручению Владимира Путина.
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Кабинет министров России направил в администрацию президента предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров.
«По поручению президента Российской Федерации правительством был проработан вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров», - пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы кабмина.
Незадолго до этого соответствующие предложения по данному вопросу в аппарат правительства были направлены министерством труда и социальной защиты.
Ранее Владимир Путин акцентировал, что вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров требует дополнительного рассмотрения.