Кустурица привился российской вакциной «Спутник V»

Сербский режиссер Эмир Кустурица привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом он сообщил в интервью Россотрудничеству.

«Я уже сделал первый укол, следующий – 17 февраля», – приводятся слова Кустурицы в Telegram-канале агентства.

По словам режиссера, большинство сербов доверяют именно российской вакцине, несмотря на то, что «белградская элита, которая близка Западу» доверяет американским препаратам Pfizer и Moderna.

«Я думаю, что 80 процентов сербов верят русским и верят в эффективность "Спутника V". Они считают ее самой лучшей вакциной и надеются, что ее будет больше в Сербии. Эта вакцина для нас самая важная», – сказал он.

Агентство по лекарствам и медицинским средствам (ALIMS) Сербии выдало разрешение на применение вакцины «Спутник V» в стране 31 декабря. Вакцинация российским препаратом стартовала в Сербии с 6 января.