Жесткий контроль: как изменились правила тюнинга автомобилей

Для получения разрешения на проведение автотюнинга с 1 февраля водителям необходимо получить заключение предварительной технической экспертизы и протоколы проверки, которые будут занесены в специальный реестр.

Поправки были внесены в апреле 2019 года постановлением правительства России «Об утверждении правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза («О безопасности колесных транспортных средств»).

Согласно новым правилам, сначала водителям нужно получить предварительное заключение о том, какие изменения разрешено вносить в конструкцию автомобиля. После проведения тюнинга нужно зафиксировать результаты, пройти техосмотр и обратиться в ГИБДД.

Запрещен тюнинг будет в том случае, если транспортное средство, регистрационные документы и государственные регистрационные знаки находятся в розыске. Помимо этого, если обнаружены признаки скрытия, подделки, изменения, уничтожения идентификационной маркировки автомобиля.