Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Жесткий контроль: как изменились правила тюнинга автомобилей

Светлана Головина
02:03 01.02.2021
Для получения разрешения на изменения необходимо получить заключение предварительной технической экспертизы.
Жесткий контроль: как изменились правила тюнинга автомобилей
© Фото: Fezbot2000, unsplash.com
Читайте нас на:

Для получения разрешения на проведение автотюнинга с 1 февраля водителям необходимо получить заключение предварительной технической экспертизы и протоколы проверки, которые будут занесены в специальный реестр.

Поправки были внесены в апреле 2019 года постановлением правительства России «Об утверждении правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза («О безопасности колесных транспортных средств»).

Согласно новым правилам, сначала водителям нужно получить предварительное заключение о том, какие изменения разрешено вносить в конструкцию автомобиля. После проведения тюнинга нужно зафиксировать результаты, пройти техосмотр и обратиться в ГИБДД.

Запрещен тюнинг будет в том случае, если транспортное средство, регистрационные документы и государственные регистрационные знаки находятся в розыске. Помимо этого, если обнаружены признаки скрытия, подделки, изменения, уничтожения идентификационной маркировки автомобиля.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
02:17 В стране и мире
СМИ сообщили о задержании неизвестными президента и госсоветника Мьянмы
01:43 В стране и мире
Президент Чехии допустил применение российской вакцины против COVID-19
00:25 В стране и мире
Власти Калининградской области оценили «сценарий удара НАТО» по региону
23:50 В стране и мире
Инфекционист рассказал, когда ждать ослабления масочного режима в РФ
22:47 Армия
Видео
На высоте свыше 5 тысяч метров: как проходила ночная и дневная дозаправка топливом в воздухе самолетов Ту-160 и Ил-78
Популярное
Популярное
Видео
Вспышки и дым: обрыв высоковольтного кабеля на Сахалине попал на видео
Ученые нашли у тяжело переболевших коронавирусом иммунитетное преимущество
Врач назвал настоящую причину смерти Юлии Началовой
Названы пять главных ошибок при приготовлении картофеля
Гибель туристов на перевале Дятлова получила новое объяснение
Видео
Без дозаправки из Владивостока до Москвы: на что способны модернизированные Ил-76МД-90А
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.