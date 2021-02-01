Совбез ООН проведет встречу по Украине по инициативе РФ

В связи с шестилетием подписания комплекса мер по выполнению Минских соглашений, Совет Безопасности ООН 11 февраля проведет заседание в формате видеоконференции. Об этом сообщается в программе заседаний СБ, опубликованной на сайте ООН. По данным ТАСС, инициатором конференции выступила Россия.

Во вторник, 2 февраля, будет проведено экстренное заседание по ситуации в Мьянме. Встреча также пройдет в формате видеоконференции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за обстановкой в Мьянме, где было объявлено чрезвычайное положение после ареста руководителей страны. По предварительной информации, задержание произошло в ответ на махинации во время выборов.