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Совбез ООН проведет встречу по Украине по инициативе РФ

Алексей Курильченко
22:05 01.02.2021
Также Совет проведет экстренное заседание по ситуации в Мьянме.
Совбез ООН проведет встречу по Украине по инициативе РФ
© Фото: pixabay.com
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В связи с шестилетием подписания комплекса мер по выполнению Минских соглашений, Совет Безопасности ООН 11 февраля проведет заседание в формате видеоконференции. Об этом сообщается в программе заседаний СБ, опубликованной на сайте ООН. По данным ТАСС, инициатором конференции выступила Россия.

Во вторник, 2 февраля, будет проведено экстренное заседание по ситуации в Мьянме. Встреча также пройдет в формате видеоконференции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за обстановкой в Мьянме, где было объявлено чрезвычайное положение после ареста руководителей страны. По предварительной информации, задержание произошло в ответ на махинации во время выборов.

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