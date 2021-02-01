ЦПВС: террористы совершили 20 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что за последние сутки террористы совершили 20 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 20 обстрел в со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны - 16 обстрелов), из них в провинции Идлиб - 10 обстрелов, в провинции Латакия - 6 обстрелов, в провинции Алеппо - 3обстрела, в провинции Хама – 1 обстрел», - сказал военачальник.

Также, по его словам, за прошедшие 24 часа обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зафиксировано не было.

Сытник подчеркнул, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Авшария и Мембидж.

«Подразделениями российской военной полиции продолжено сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн-Иса провинции Ракка и Телль-Тамер провинции Хасеке», - заключил Сытник.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам от аэродрома Камишлия до высоты Тваль-Аба и обратно.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.