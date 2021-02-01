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Меркель высказалась против привилегий привитым от коронавируса

Алексей Курильченко
22:46 01.02.2021
Канцлер Германии отметила, что пока не прояснен вопрос о возможности переноса вируса людьми, прошедшими вакцинацию.
Меркель высказалась против привилегий привитым от коронавируса
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press
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Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась против предоставления привилегий людям, прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

По словам канцлера, на данный момент не предоставлено доказательств, то привитые люди не могут быть переносчиками вируса. Поэтому вести переговоры на тему привилегий бессмысленно, считает Меркель.

Также политик отметила, что не исключена ситуация, при которой вакцинацию придется проводить «многие годы», так как существует вероятность образования новых мутаций COVID-19.

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