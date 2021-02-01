Меркель высказалась против привилегий привитым от коронавируса

Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась против предоставления привилегий людям, прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

По словам канцлера, на данный момент не предоставлено доказательств, то привитые люди не могут быть переносчиками вируса. Поэтому вести переговоры на тему привилегий бессмысленно, считает Меркель.

Также политик отметила, что не исключена ситуация, при которой вакцинацию придется проводить «многие годы», так как существует вероятность образования новых мутаций COVID-19.