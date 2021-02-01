Из-за снегопада в Нью-Йорке отменены десятки авиарейсов

Из-за сильного снегопада, обрушившегося на Нью-Йорк, были отменены десятки авиарейсов в трех основных аэропортах города. Об этом сообщила администрация аэропорта LaGuardia в Twitter.

«Работы по уборке снега выполняются в полном объеме. Все ближайшие авиарейсы отменены, пассажирам следует обратиться к представителям своих авиакомпаний», - говорится в сообщении.

В аэропорту «Либерти» отменили 75% авиарейсов. Также 83% рейсов отменены в аэропорту имени Джона Кеннеди.