В Чехии археологи нашли следы старейшей письменности славян

Старейшей письменностью славян могут быть старогерманские руны. Об этом свидетельствует находка, которая была совершена археологами в районе города Бржецлав на востоке Чехии.

«Наши сотрудники на месте раскопок обнаружили ребро древнего животного, на которое нанесены последние семь знаков старогерманского рунового алфавита», - рассказал Руководитель Института археологии и музеологии Масарикова университета в городе Брно Йиржи Махачек.

По его словам, эти руны чаще всего связывают с германской мифологией. Находка доказывает, что славяне, скорее всего, контактировали с рунами, которые они могли использовать для подсчетов или предсказаний.

«До сих пор считалось, что первым славянским алфавитом была глаголица, созданная византийским миссионером Кириллом в IX веке. Наша находка фактически ставит под сомнение это представление», - подчеркнул Махачек, передает РИА Новости.

Находку археологи рассматривают в качестве возможного учебного пособия, служившего славянам. По словам специалиста, данная находка заставляет сомневаться в культурном отличии между германской и славянской частями Европы.

Ранее ученые из Еврейского университета в Иерусалиме обнаружили кости животного на которых, предположительно, нанесены самые первые рукописные символы. По подсчетам, первобытные охотники нанесли гравировку около 120 тысяч лет назад.