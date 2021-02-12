Авто столкнулось с поездом: под Нижним Новгородом сошли с рельс восемь вагонов

Пять пассажирских поездов могут задержать из-за схода вагонов в Нижегородской области в пятницу, 12 февраля.



Несколькими часами ранее на регулируемом переезде без дежурного работника на станции Шеманиха легковой автомобиль столкнулся с вагоном грузового поезда.

«В связи с инцидентом был задержан пассажирский поезд № 90 сообщением «Нижний Новгород - Воркута» на 2 часа 30 минут», - говорится в пресс-службе Горьковской железной дороги, передает «Интерфакс».

Кроме того, ожидаются задержки поездов «Москва - Новый Уренгой», «Новый Уренгой - Москва», «Москва - Северобайкальск», «Новый Уренгой - Москва». Был сокращен маршрут двух пригородных поездов сообщением «Нижний Новгород - Урень» и «Шахунья - Урень».

Сообщается, что в результате инцидента произошел сход восьми порожних вагонов, нарушен габарит обоих путей, повреждена опора контактной сети.

В конце прошлого года в Забайкалье с рельсов сошли 29 грузовых вагонов. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.