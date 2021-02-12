В Госдепе заявили о возможности введения новых санкций против России

Соединенные Штаты не исключают введение новых санкций против России за «нарушение прав человека». Об этом заявил представитель госдепартамента Нед Прайс на брифинге.

Прайс отметил, что США активно высказываются об «ужасном послужном списке России в сфере нарушения прав человека» и продолжат это делать, идет ли речь о России и любой другой стране, где права человека якобы «подвергаются угрозе».

«Мы также очень внимательно смотрим на нарушения прав человека, о которых я говорил, и подозреваю, что вы услышите больше новостей относительно подходящих ответов в области политики», – цитирует Прайса РИА Новости.

Россия все обвинения со стороны США в нарушении прав человека отрицает.

В декабре Штаты расширили список попадающих под санкции российских граждан, которые, как утверждают американские власти, причастны к убийству оппозиционеры Бориса Немцова и ряду других серьезных нарушений прав человека.