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Белый плен: в Москве приступили к сплошному механизированному подметанию дорог

Тамара Астапенкова
22:57 12.02.2021
Пик снегопада еще не пройден, наибольшее количество осадков ожидается в субботу.
Белый плен: в Москве приступили к сплошному механизированному подметанию дорог
© Фото: Максим Блинов РИА Новости
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Коммунальщики Москвы вновь вывели технику на очистку улиц от снега и противогололедную обработку. Об этом сообщил столичный Комплекс городского хозяйства.

По информации ведомства, снежный покров с начала снегопада уже вырос более чем на 15 сантиметров. Но пик еще не пройден, наибольшее количество осадков ожидается в субботу.

Сообщалось, что на расчистку дорог столицы направлены рекордные 60 тысяч человек и почти 14 тысяч единиц техники. На снегосплавных пунктах уже утилизировано более 250 тысяч кубометров снега. Для рабочих организованы пункты обогрева и полевые кухни.

Ранее синоптик рассказал, что мощный снегопад будет идти в Москве всю ночь и большую часть субботы. И только в воскресенье, 14 февраля, осадки уменьшатся и начнется похолодание.

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