Экс-глава Европейского центробанка сформировал новый кабинет министров Италии
Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги согласился возглавить правительство Италии и сформировал его состав. Президент страны Серджо Маттарелле подписал предложенный Драги список, сообщил генсек канцелярии президента Уго Дзампетти.
«Президент Серджо Маттарелла принял профессора Марио Драги, который по поручению от 3 февраля согласился возглавить правительство и представил президенту состав министров», – сообщил Дзампетти.
В новом составе главы МИД и МВД Луиджи Ди Майо и Лучана Ламорджезе соответственно сохранили свои посты, должность министра обороны вновь займет Лоренцо Гуэрини. Кроме того, во главе министерства здравоохранения останется Роберто Сперанца, в должности министра культуры продолжит работу Дарио Франческини, сообщает РИА Новости. Полный список министров пока не оглашается.