В стране и мире Экс-глава Европейского центробанка сформировал новый кабинет министров Италии Анна Касаткина Ряд министров старого правительства сохранили свои посты. © Фото: imagebroker.net Global Look Press Читайте нас на: Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги согласился возглавить правительство Италии и сформировал его состав. Президент страны Серджо Маттарелле подписал предложенный Драги список, сообщил генсек канцелярии президента Уго Дзампетти. «Президент Серджо Маттарелла принял профессора Марио Драги, который по поручению от 3 февраля согласился возглавить правительство и представил президенту состав министров», – сообщил Дзампетти. В новом составе главы МИД и МВД Луиджи Ди Майо и Лучана Ламорджезе соответственно сохранили свои посты, должность министра обороны вновь займет Лоренцо Гуэрини. Кроме того, во главе министерства здравоохранения останется Роберто Сперанца, в должности министра культуры продолжит работу Дарио Франческини, сообщает РИА Новости. Полный список министров пока не оглашается. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика