Россия расширила санкции в отношении Украины

Правительство РФ расширило список украинских компаний, на которые распространяются российские экономические санкции. Об этом говорится в тексте постановления, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в список включены еще девять компаний – ООО «Донмар», ООО «Краншип», ООО «Максима Металл Сервис», ПАО «Полтавский агроагрегатный завод», ООО «Солар Стальконструкция», ООО «Трансшип», дочерние предприятия «Трансшип Балк» и «Трансшип-сервис», а также Kirgan Holding S.A. Постановление вступает в силу со дня его опубликования, 12 февраля.

Всего в списке находятся 84 компании. Ответные ограничения на санкции со стороны украинских властей Россия ввела в 2018 году.