Защитник Трампа назвал цель импичмента

Импичмент экс-президента Дональда Трампа нужен демократам, чтобы лишить его возможности баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Об этом на процессе по делу импичмента заявил его адвокат Майкл ван дер Вин.

«Конгресс будет настаивать на праве запретить частному лицу, которое не является более государственным чиновником, участвовать в выборах на государственную должность», – заявил он.

По словам ван дер Вина, таким образом процесс импичмента превращается в механизм контроля конгресса над тем, кто может или не может выдвигаться в президенты. Адвокат добавил, что демократы выступают не против политического насилия, а пытаются отстранить оппозицию. Это действия, подчеркнул ван дер Вин, направленные не против Трампа лично, а против миллионов поддержавших его избирателей, сообщает РИА Новости.

Палата представителей конгресса 13 января вынесла импичмент Трампу в связи со штурмом Капитолия после митинга 6 января, при котором погиб один человек и несколько пострадали. Обвинение считает, что инцидент спровоцировали высказывания бывшего президента. Чтобы вынести импичмент, необходимо 67 голосов в сенате.