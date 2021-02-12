Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Защитник Трампа назвал цель импичмента

Анна Касаткина
21:59 12.02.2021
По словам адвоката, процесс импичмента превращается в механизм контроля конгресса над тем, кто может или не может выдвигаться в президенты.
Защитник Трампа назвал цель импичмента
© Фото: Andrew Harrer Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Импичмент экс-президента Дональда Трампа нужен демократам, чтобы лишить его возможности баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Об этом на процессе по делу импичмента заявил его адвокат Майкл ван дер Вин.

«Конгресс будет настаивать на праве запретить частному лицу, которое не является более государственным чиновником, участвовать в выборах на государственную должность», – заявил он.

По словам ван дер Вина, таким образом процесс импичмента превращается в механизм контроля конгресса над тем, кто может или не может выдвигаться в президенты. Адвокат добавил, что демократы выступают не против политического насилия, а пытаются отстранить оппозицию. Это действия, подчеркнул ван дер Вин, направленные не против Трампа лично, а против миллионов поддержавших его избирателей, сообщает РИА Новости.

Палата представителей конгресса 13 января вынесла импичмент Трампу в связи со штурмом Капитолия после митинга 6 января, при котором погиб один человек и несколько пострадали. Обвинение считает, что инцидент спровоцировали высказывания бывшего президента. Чтобы вынести импичмент, необходимо 67 голосов в сенате.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
21:59 В стране и мире
Защитник Трампа назвал цель импичмента
21:25 Спорт
Впервые за 25 лет: россиянка Голикова выиграла забег на 500 метров ЧМ по конькобежному спорту
20:43 В стране и мире
Защита Трампа начала доклад в Сенате по делу об импичменте
20:23 В стране и мире
Роскосмос подпишет с Китаем меморандум по лунной станции
17:59 В стране и мире
Видео
Каменная гора в центре города: в Ростове-на-Дону обрушилась стена дома
Популярное
Популярное
Видео
Зубной мучитель: на Украине стоматолог избивала и душила детей
Видео
Груда металла: видео с места падения машины на электричку в Подмосковье
Видео
«От взрыва проснулся»: охранник взорвавшегося во Владикавказе супермаркета рассказал о своем спасении
Шеф-повар назвал главные ошибки при приготовлении картофельного пюре
Названы пять типов приложений, которые следует удалить с телефона
Вдова Михаила Круга озвучила свою версию убийства певца
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.