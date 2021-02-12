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Розовые пятна и непристегнутый ремень: почему ошибаются камеры видеофиксации

Константин Коковешников
21:16 12.02.2021
На сегодняшний день камеры фиксируют не только отсутствие ремня безопасности, но даже телефон в руках водителя.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Люди в серой одежде за рулем автомобиля рискуют получить незаслуженный штраф, так как из-за цветовых переливов вездесущие камеры не фиксируют ремни безопасности, пристегнутые по всем правилам. Только в Москве от этого уже пострадали тысячи водителей.

Например, сразу четыре штрафа за непристегнутый ремень пришли Сергею Мирзояну на этой неделе. На фотографии - его внедорожник, но кто находится внутри сразу и не поймешь. Автовладелец уверяет, что ремень был пристегнут, а куртка у него действительно серого цвета. Но на снимке серая курткав ыглядит, как сплошное розовое пятно.

«Немножко удивился, что этот штраф они выпустили. Хотя был уверен, что этого штрафа никогда не будет. Потому что сделать это технически - крайне маловероятно. Также удивился, каким образом это сделано. На штрафах - я и ремни были перекрашены в розовый цвет», - рассказал Сергей Мирзоян.

Перед тем, как выписать штраф, решение камеры перепроверяет человек. Телеканал «Звезда» направил запрос в дирекцию ЦОДД, но там странности цветокоррекции объяснить так и не смогли. Ограничились общими фразами.

«В Москве работает наиболее современная система фотовидеофиксации, которая работает на предупреждение нарушений ПДД, которые приводят к ДТП. Установка камер делает поведение водителя на дороге более внимательным и сосредоточенным», - сообщил заместитель руководителя Дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егор Чернов.

На сегодняшний день камеры фиксируют не только отсутствие ремня безопасности, но даже телефон в руках водителя. В перспективе планируют фиксировать и езду с выключенными фарами.

В Москве непристегнутых водителей по камерам вычисляют последние два месяца. За это время на основании их данных выписали более четырех тысяч штрафов. В Москве действуют восемь подобных комплексов видеофиксации. Один из них расположен на третьем транспортном кольце.

Разработчики уверяют, аналогов этим камерам нет даже в Европе. Внутри каждой из них -нейросеть, которую обучают воспринимать окружающий мир. Мешает нейросети погода, тонировка со стороны водителя и специальная изотермическая пленка для обогрева лобового стекла. Последняя невидима для глаза человека, но представляет глухую стену для камеры.

«Человеку свойственно ошибаться, и камера тоже небезупречна. И количество материалов, которые ушли в обучение по ремням и телефонам, оно ничтожно мало по сравнению с тем, что было обучением с теми же номерами. И ошибки будут», - объяснил управляющий партнер компании-разработчика систем фотовидеофиксации Сергей Ласкин.

Но возникает проблема, как доказать ошибки и оспорить решение камеры в суде. Поскольку в любых других случаях обжаловать штраф помогают как раз документы и записи видеорегистратора. Доказать в суде, что водитель был совсем в другой одежде и просто слился с ремнем, может быть непросто. Проблема цветокоррекции была изначально и остается актуальной до сих пор.

«Вот эта тяга к тому, чтобы везде и всюду все заменить машиной, она не всегда работает. Надо бы не включать в работу такие системы, которые дают системные ошибки», - считает независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

На фотографиях игру света или оптические иллюзии можно встретить довольно часто. Достаточно вспомнить феномен платья, которое широко обсуждали в сети несколько лет назад: синее платье с черными полосками люди видят по-разному. И если человеческий глаз не может определиться, то чего ждать от техники.

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