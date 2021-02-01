Россия вновь продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

Россия продлила действие запрета авиасообщения с Великобританией до 16 февраля. Об этом РИА Новости сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 февраля 2021 года» - сообщили в оперштабе.

Ранее Россия уже продлевала приостановку авиасообщения с Соединенным Королевством до 1 февраля. Причиной запрета перелетов стало выявление в Великобритании нового штамма COVID-19.