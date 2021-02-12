Рассмотрение дела в отношении Навального о клевете перенесено на 16 февраля

Бабушкинский суд Москвы в пятницу, 12 февраля, отложил рассмотрение дела о клевете в отношении блогера Алексея Навального на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко на 16 февраля.

Сегодня стороны закончили представлять доказательства по делу, так же суд допросил самого Навального. Ветеран Игнат Артеменко отказался от дальнейшего участия в судебных заседаниях из-за некорректного, по его мнению, поведения блогера. Показания потерпевшего были оглашены в суде по материалам следствия.

В ходе заседания блогер попросил суд провести почерковедческую экспертизу подписей ветерана, высказав сомнения в ее подлинности.

Уголовное дело против Навального было возбуждено из-за его комментариев к видео, в котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку поправок к Конституцию РФ.