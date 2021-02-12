Защита Трампа начала доклад в Сенате по делу об импичменте

В США стартовал четвертый день слушаний в Сенате по делу об импичменте Дональду Трампу. Трансляцию заседания ведут все американские телеканалы.

В этот день в Сенате выступает защита бывшего президента США. На изложение своих доводов ей отведено в общей сложности 16 часов.

После этого сенаторам предоставят 4 часа для того, чтобы задать вопросы юристам и обвинителям. Еще некоторое время отводится на вызов свидетелей. По словам некоторых представителей Сената, финальное голосование по импичменту может состоятся в Верхней палате Конгресса уже в эти выходные.

Напомним, что демократы обвиняют Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия, который произошел в день утверждения итогов выборов. В случае импичмента бывший американский лидер больше не сможет баллотироваться на пост президента США.