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Защита Трампа начала доклад в Сенате по делу об импичменте

Иван Линдеманн
20:43 12.02.2021
На изложение своих доводов ей отведено в общей сложности 16 часов.
Защита Трампа начала доклад в Сенате по делу об импичменте
© Фото: pixabay
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В США стартовал четвертый день слушаний в Сенате по делу об импичменте Дональду Трампу. Трансляцию заседания ведут все американские телеканалы.

В этот день в Сенате выступает защита бывшего президента США. На изложение своих доводов ей отведено в общей сложности 16 часов.

После этого сенаторам предоставят 4 часа для того, чтобы задать вопросы юристам и обвинителям. Еще некоторое время отводится на вызов свидетелей. По словам некоторых представителей Сената, финальное голосование по импичменту может состоятся в Верхней палате Конгресса уже в эти выходные.

Напомним, что демократы обвиняют Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия, который произошел в день утверждения итогов выборов. В случае импичмента бывший американский лидер больше не сможет баллотироваться на пост президента США.

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