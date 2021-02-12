Роскосмос подпишет с Китаем меморандум по лунной станции

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роскосмосу подписать с Китаем Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Поручить Государственной корпорации космической деятельности “Роскосмос” подписать от имени правительства РФ указанный Меморандум, разрешив вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера», - говорится в документе.

Согласно документу, российское правительство принимает предложение Роскосмоса, которое было согласовано с МИД РФ, Минюстом России и другими заинтересованными органами исполнительной власти, и предварительно проработанное с китайской стороной, о подписании Меморандума о взаимопонимании между правительством РФ и правительством Китая о сотрудничестве области создания Международной научной лунной станции.

Почти год назад РФ и КНР на уровне двухсторонней рабочей группы провели переговоры о сотрудничестве при создании баз на Луне. Сообщалось, что степень интеграции, в рамках этих подходов, подлежит дальнейшему обсуждению.