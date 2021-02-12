Цена нефти Brent превысила $62 за баррель впервые с января 2020 года

Цена нефти марки Brent поднялась выше 62 долларов за баррель впервые с 24 января 2020 года. Это следует из данных торгов.

По состоянию на 19:42 по московскому времени, стоимость апрельских фьючерсов росла на 1,85%.

Цены на нефть почти непрерывно поднимались с начала февраля 2021 года. В четверг котировки несильно снизились, а в пятницу, 12 февраля, снова выросли. Аналитики утверждают, что это связано с общими настроениями на рынке.

«Основываясь на фундаментальном анализе, трудно представить аргументы в пользу дальнейшего роста цен, хотя мы наблюдаем оптимизм на финансовых рынках в целом», - сказал агентству Bloomberg старший экономист ABN Amro Ханс ван Клиф.

Отмечается, что главный фактор роста - действия ОПЕК+ и надежды на увеличение спроса на сырье. Напомним, что в январе этого года некоторые страны картеля согласились снизить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки.