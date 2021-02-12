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Кузнецова рассказала о состоянии детей, брошенных матерью на морозе в лесу

Иван Линдеманн
20:01 12.02.2021
Ранее в Следственном комитете России сообщили о 33-летней женщине, которая пыталась избавиться от троих детей в Новой Москве. Она отвела их в лес и раздела.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Дети, оставленные собственной матерью на морозе в лесу в Новой Москве, находятся в стабильном состоянии. Об этом журналистам рассказала уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Она посетила больницу, где находятся пострадавшие.

«Сначала побывала у маленькой, у Марфы, она засыпала на руках. Состояние ее достаточно хорошее. Доктора тоже хороший прогноз дают. Буквально в ближайшие часы она будет переведена в обычную палату», - сказала Кузнецова.

По словам детского омбудсмена, рядом с девочкой постоянно будет находиться волонтер.

«Чуть сложнее ситуация со средним мальчиком. Он спал, когда я пришла. Но доктора тоже говорят о хороших прогнозах - небольшое лечение, небольшая терапия, и он будет переведен из реанимации в обычную палату. Сложнее ситуация со старшим ребенком. Он шел сам, ножками, по снегу», - уточнила Кузнецова.

Ранее в Следственном комитете России сообщили о 33-летней женщине, которая пыталась избавиться от троих детей в Новой Москве. Она отвела их в лес и раздела. В итоге детей отвезли в больницу с обморожениями различной степени. Их мать госпитализировали и в ближайшее время отправят на психиатрическую экспертизу.

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