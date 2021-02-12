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Навальный потребовал проверить подпись ветерана Игната Артеменко

Тамара Астапенкова
19:49 12.02.2021
Блогер попросил суд провести почерковедческую экспертизу.
Навальный потребовал проверить подпись ветерана Игната Артеменко
© Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы РИА Новости
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В ходе заседания Бабушкинского суда Москвы блогер Алексей Навальный попросил суд провести почерковедческую экспертизу подписей ветерана Игната Артеменко, высказав сомнения в ее подлинности.

Показания потерпевшего ветерана Артеменко были оглашены в суде по материалам следствия, что вызвало многочисленные протесты защиты. В результате Навальный получил 10 замечаний за оскорбительные формулировки и высказывания.

Ранее стало известно, что ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко отказался от дальнейшего участия в судебных заседаниях по делу о клевете из-за некорректного, по его мнению, поведения Алексея Навального.

Напомним, что уголовное дело против Навального было возбуждено из-за его комментариев к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выступил в поддержку поправок в Конституцию РФ. Блогеру вменяют клевету, ему грозит штраф или принудительные работы.

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