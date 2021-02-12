Время первых: Роскосмос рассекретил документы о советской станции «Луна-9»

К 55-летию первой в истории мягкой посадки на Луну советской автоматической станции «Луна-9» Роскосмос обнародовал на своем сайте рассекреченные документы о подготовке и реализации этой космической миссии.

«Подготовка к посадке началась 3 февраля 1966 года за пять часов до достижения цели. Перед торможением станция точно “поймала” лунную вертикаль, а затем, сбросив уже не нужные боковые отсеки, на высоте 75 км от лунной поверхности включила тормозной двигатель. И еще через несколько минут автоматическая лунная станция (АЛС), получившая официальное название, совершила мягкую посадку», - говорится в сообщении.

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Советская станция «Луна-9» после выполнения первого в мире «прилунения» провела девять сеансов связи, передав на Землю три круговые панорамы лунной поверхности.

«С ее помощью ученые получили информацию о свойствах лунного грунта и о космическом излучении на Луне и по всей траектории перелета, что стало ценнейшим материалом для разработчиков пилотируемой лунной программы», - говорится в сообщении.

Роскосмос обнародовал приказы, протоколы совещаний, доклады, технические планы, шифртелеграммы, фотографии и другие документы, из которых можно узнать, какие трудности пришлось преодолеть советским ученым для реализации этого исторического проекта.