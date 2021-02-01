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Эрдоган заявил о возможности создания новой Конституции

Алексей Курильченко
21:09 01.02.2021
Итоговый текст документа будет предоставлен «на усмотрение нации», отметил турецкий лидер.
Эрдоган заявил о возможности создания новой Конституции
© Фото: Depo Photos Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране могут начать разрабатывать новую Конституцию. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство Anadolu.

«Возможно, Турции пора снова обсудить новую Конституцию. Итоговый текст должен быть представлен на усмотрение нации» - заявил Эрдоган.

Референдум об изменении Конституции Турции состоялся в 2017 году - жители голосовали за принятие 18 поправок. Более половины избирателей одобрило внесение изменений в документ.

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