Эрдоган заявил о возможности создания новой Конституции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране могут начать разрабатывать новую Конституцию. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство Anadolu.

«Возможно, Турции пора снова обсудить новую Конституцию. Итоговый текст должен быть представлен на усмотрение нации» - заявил Эрдоган.

Референдум об изменении Конституции Турции состоялся в 2017 году - жители голосовали за принятие 18 поправок. Более половины избирателей одобрило внесение изменений в документ.