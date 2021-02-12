В Киеве устроили акцию протеста из-за переименования проспекта Бандеры

В Киеве националисты вышли на протестную акцию к зданию Окружного административного суда, который вернул проспекту Бандеры его прежнее название - Московский.

Решение присвоить Московскому проспекту имя Степана Бандеры было принято Киевским городским советом в 2016 году. Теперь суд отменил решение горсовета, признав его незаконным, поскольку инициаторы не провели общественных слушаний и исторических изысканий.

В мэрии города уже заявили, что с решением не согласны и будут подавать апелляцию. Возле здания суда националисты жгут файеры, взрывают пиротехнику, скандируют речовки. Собравшиеся также требуют от Владимира Зеленского распустить Окружной административный суд Киева за принятие, по их мнению, антигосударственных решений.