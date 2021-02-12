Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Киеве устроили акцию протеста из-за переименования проспекта Бандеры

Тамара Астапенкова
18:57 12.02.2021
Собравшиеся жгут файеры, взрывают пиротехнику, скандируют речовки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Киеве националисты вышли на протестную акцию к зданию Окружного административного суда, который вернул проспекту Бандеры его прежнее название - Московский.

Решение присвоить Московскому проспекту имя Степана Бандеры было принято Киевским городским советом в 2016 году. Теперь суд отменил решение горсовета, признав его незаконным, поскольку инициаторы не провели общественных слушаний и исторических изысканий.

В мэрии города уже заявили, что с решением не согласны и будут подавать апелляцию. Возле здания суда националисты жгут файеры, взрывают пиротехнику, скандируют речовки. Собравшиеся также требуют от Владимира Зеленского распустить Окружной административный суд Киева за принятие, по их мнению, антигосударственных решений.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
19:25 В стране и мире
Время первых: Роскосмос рассекретил документы о советской станции «Луна-9»
17:59 В стране и мире
Видео
Каменная гора в центре города: в Ростове-на-Дону обрушилась стена дома
14:24 Эксклюзив
Видео
Момент взрыва во Владикавказе попал на видео
17:21 В стране и мире
Словения открывает границы для граждан РФ
12:24 В стране и мире
Видео
В Кремле разъяснили позицию РФ по отношениям с ЕС
Популярное
Популярное
Видео
Зубной мучитель: на Украине стоматолог избивала и душила детей
Видео
Груда металла: видео с места падения машины на электричку в Подмосковье
Видео
«От взрыва проснулся»: охранник взорвавшегося во Владикавказе супермаркета рассказал о своем спасении
Шеф-повар назвал главные ошибки при приготовлении картофельного пюре
Названы пять типов приложений, которые следует удалить с телефона
Вдова Михаила Круга озвучила свою версию убийства певца
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.