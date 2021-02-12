Каменная гора в центре города: в Ростове-на-Дону обрушилась стена дома
По информации городской администрации, в ходе работ по усилению в подпорной стене образовалась щель, что и привело к обрушению.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В центре Ростова-на-Дону на проезжую часть рухнула стена дома. Инцидент произошел в переулке Семашко, 9. Об этом сообщили в администрации города.
Уточняется, что произошло обрушение подпорной стены строящегося частного дома. Никто из горожан не пострадал.
«В ходе работ по усилению в подпорной стене образовалась щель, которая стала причиной обрушения. До понедельника работы по восстановлению и укреплению будут закончены», - говорится в сообщении.
По информации администрации Ростова-на-Дону, угрозы дальнейшего обрушения здания нет. Собственник дома устраняет последствия. На данный момент временно перекрыто движение по переулку Семашко от Донской улицы.