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Каменная гора в центре города: в Ростове-на-Дону обрушилась стена дома

Тамара Астапенкова
17:59 12.02.2021
По информации городской администрации, в ходе работ по усилению в подпорной стене образовалась щель, что и привело к обрушению.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В центре Ростова-на-Дону на проезжую часть рухнула стена дома. Инцидент произошел в переулке Семашко, 9. Об этом сообщили в администрации города.

Уточняется, что произошло обрушение подпорной стены строящегося частного дома. Никто из горожан не пострадал.

«В ходе работ по усилению в подпорной стене образовалась щель, которая стала причиной обрушения. До понедельника работы по восстановлению и укреплению будут закончены», - говорится в сообщении.

По информации администрации Ростова-на-Дону, угрозы дальнейшего обрушения здания нет. Собственник дома устраняет последствия. На данный момент временно перекрыто движение по переулку Семашко от Донской улицы.

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