Зубной мучитель: на Украине стоматолог избивала и душила детей

В украинском Ровно разгорелся скандал, когда стало известно об издевательствах над детьми сотрудницы одной из местных стоматологических клиник.

О насилии над маленькими пациентами сообщила пользователь YouTube, которая опубликовала видео с камер наблюдения, установленных в кабинете врача.

На одном видео стоматолог вместе с помощницей силой удерживает перепуганного мальчика, а в ответ на сопротивление начинает бить его головой об кресло. На другом - врач трясет и душит маленькую девочку, угрожая ей стоматологическим прибором.