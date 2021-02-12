Врио главы Дагестана вручил ключи от квартиры матери Молчанова, погибшего в 2000 году кавалера ордена Мужества

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов вручил ключи от квартиры матери Марата Молчанова, погибшего в 2000 году при исполнении воинского долга кавалера ордена Мужества.

Наталья Молчанова, мать Марата, ранее обращалась к руководителю региона, надо было помочь с улучшением жилищных условий - этот вопрос не решался долгие годы.

Меликов отреагировал на это обращение, и теперь Наталья вместе с дочерью может жить в новой и просторной квартире, приобретенной за счет средств резервного фонда правительства Дагестана.

Марат Молчанов родился и рос в Махачкале. Будучи призванным в армию, молодой человек отправился в Аргунское ущелье, где трагически погиб, спасая сослуживцев, - подорвался на мине-ловушке при столкновении с чеченскими боевиками. За стойкость, героизм и решительные действия при исполнении воинского долга в условиях риска для жизни Молчанов был посмертно удостоен ордена Мужества.

Правда, родные солдата не получили награду из-за ошибки, допущенной в бумагах при написании фамилии. Но в 2018 году этот вопрос был исправлен. Именем Марата Молчанова в феврале 2020 года назвали и 46-ю школу Махачкалы, где он учился.

«Мы вспоминаем человека, который отдал жизнь за Родину, выполняя свой воинский долг. Поэтому ему не только вечная память, но и вечная слава. Он шагнул в бессмертие, выполняя боевую задачу, и ценой своей жизни спас товарищей. Скорбный для вас сегодняшний день мы бы хотели немного скрасить, ведь всем бедам должен приходить конец. Вы, конечно, много переживали по этому поводу, причем не столько из-за неразрешенных материальных проблем, сколько из-за того, что на протяжении многих лет вашу семью по различным обстоятельствам обделяли вниманием.

Сегодня я хочу эту ошибку исправить. С одной стороны, принести вам извинения за то, что так долго этот вопрос решался, с другой - мы искренне за вас рады, потому что сегодня вы становитесь обладательницей квартиры, положенной вам и «заработанной» для вас героическим поступком вашего сына. Это очень знаковый момент в жизни человека. Мне очень хочется, чтобы вы, вспомнив нашего погибшего героя, все-таки порадовались. Вам огромное спасибо за воспитание сына. Это ваша заслуга как матери, которая воспитала героя», – сказал Сергей Меликов, передавая Молчановой ключи от квартиры.

Состоялись и другие мероприятия памяти Марата Молчанова. Его родные и близкие, командование 102-й отдельной бригады Национальной гвардии РФ, юнармейцы и представители местных властей возложили цветы к могиле земляка.

«Спасибо, что помните о моем сыне, о его героизме. Это многого стоит. Ведь пока помнят о человеке, он жив. Жив в нашей памяти», - сказала Наталья Молчанова.

Обеспечение жильем Натальи Молчановой стало первым, но не последним примером работы. Планируется оказать помощь вдове Героя России, воинам-«афганцам», а также сиротам, малоимущим и другим категориям, что долгие годы ждут улучшения жилищных условий.