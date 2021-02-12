Словения открывает границы для граждан РФ

Словения с 13 февраля открывает свои границы для стран Шенгенского соглашения и граждан из стран «красного списка», включая Россию. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства страны.

Согласно документу, приехать в Словению граждане из стран «красного списка» могут только со справкой об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан не ранее чем за 48 часов до поездки.

Особо отмечается, что тест должен быть сдан только в тех лабораториях, которые одобрены словенским Минздравом. Также будет разрешен въезд в страну тем лицам, которые уже переболели COVID-19. Для этого туристам нужно будет предъявить справку с положительным тестом на коронавирус, который был сдан не позднее чем за 21 день до поездки и не ранее чем за полгода. Граждане стран Шенгенского соглашения также будут обязаны предъявить справку от врача о выздоровлении.

Уточняется, что открытие границ действует в тестовом режиме. Пока указ действует до 19 февраля. Если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, то власти продлят его действие.