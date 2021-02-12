В Кремле сообщили о скоординированной работе по повышению доходов россиян
Дмитрий Песков напомнил - Путин неоднократно говорил, что главной задачей является купирование негативных последствий кризисных мировых явлений, которые приводят к падению жизненного уровня.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал напряженной ситуацию с доходами граждан. Но, по его словам, работа в этом направлении ведется.
Так он прокомментировал данные Росстата, согласно которым реальные располагаемые доходы по итогам 2020 года снизились примерно на 3,5%.
«Безусловно, это та статистика, которая показывает необходимость дальнейшей скоординированной работы», - уточнил Песков.
Также представитель президента напомнил - Путин неоднократно говорил, что главной задачей является купирование негативных последствий кризисных мировых явлений, которые приводят к падению жизненного уровня.