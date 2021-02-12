Куски кровли и смятые вывески: место взрыва во Владикавказе сняли с высоты птичьего полета

Опубликованы кадры с места взрыва супермаркета во Владикавказе. На снятом с видеокоптера ролике - обломки бетона, куски кровли и смятые рекламные вывески. Также можно увидеть, что на месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее стало известно, что во Владикавказе прогремел мощный взрыв на улице Гагкаева в районе рынка «Викалина». Это спальный район, вокруг много жилых домов. По предварительной информации, погибших нет. За медицинской помощью обратились два человека, у них незначительные травмы. Позже стало известно, что причиной ЧП мог стать взрыв газа.