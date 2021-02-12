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Ученые назвали признаки суперраспространителей COVID-19

Тамара Астапенкова
16:52 12.02.2021
Исследователи пришли к выводу, что 18% пациентов с коронавирусом ответственны за 80% передач вируса.
Ученые назвали признаки суперраспространителей COVID-19
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, XinHua, Globallookpress
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Американские ученые смогли установить, какие пациенты, инфицированные коронавирусом, становятся суперраспространителями вируса. Результаты исследований опубликовал медицинский портал MedicalXpress.

Исследователи изучили показатели 194 пациентов с COVID-19 и сравнили их с данными экспериментальных исследований приматов с коронавирусом. Ученые пришли к выводу, что в зависимости от возраста, массы тела и стадии заболевания, количество выдыхаемых частиц, содержащих вирус, сильно различается.

Согласно проведенным исследованиям, суперраспространителями коронавируса чаще всего становятся пожилые люди с избыточной массой тела. Установлено, что такие пациенты выдыхают в три раза больше частиц аэрозоля, содержащих вирус, чем пациенты других возрастных групп.

Исследователи пришли к выводу, что 18% пациентов с коронавирусом ответственны за 80% передач вируса. Отмечается, что пиковый уровень распространения «зараженных» частиц достигается спустя неделю после инфицирования, снижение пиковых показателей до нормальных отмечалось спустя две недели. Ученые также обратили внимание на то, что по мере протекания заболевания, выдыхаемые частицы вируса становятся меньше, достигая на пике размера одного микрона, что делает их наиболее опасными.

Ранее международная группа ученых озвучила причину высокой заразности «британского» штамма COVID-19. По словам исследователей, повышенная заразность кроется в генной мутации домена S-белка, связанного с рецептором человеческой клетки hACE-2.

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