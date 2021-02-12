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Бледность кожи назвали одним из признаков смертельной болезни

Светлана Иванова
16:30 12.02.2021
Рак кишечника нередко сопровождается нездоровой бледностью кожи.
Бледность кожи назвали одним из признаков смертельной болезни
© Фото: maleni ferrari, Pixabay
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Нездоровая бледность кожи может быть признаком развития рака кишечника. Об этом предупредили специалисты национальной службы здравоохранения Великобритании, пишет Express.

Изменение цвета лица при этом онкологическом заболевании является следствием кровотечения в кишечнике, которое приводит к анемии.

Кровотечение, которое вызвано поражением кишечника при раке, может долго не распознаваться, поэтому часто онкологическое заболевание диагностируется уже на поздних стадиях, что существенно снижает шанс на успешность лечения. Поэтому анемия является серьезным поводом провести дополнительное обследование, подчеркивают медики.

Среди других возможных симптомов заболевания - кровь в стуле, постоянная боль в нижней части живота и изменение привычек кишечника. Онкологи советуют обратиться за медицинской помощью, если эти признаки наблюдаются более трех недель. 

Рак кишечника чаще диагностируется у людей старше 60 лет, однако в некоторых случаях наблюдается и повышенная предрасположенность к развитию заболевания. В частности, медики призывают быть особенно внимательными к своему здоровью людям, чьи родные сталкивались с онкологией этого типа; страдающим болезнью Крона или язвенным колитом; болеющим сахарным диабетом второго типа; злоупотребляющим курением, алкоголем и часто включающим в пищу переработанные мясные продукты, а также тем, кто ведет малоподвижный образ жизни.

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