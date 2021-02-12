Девятибалльные пробки: мощный снегопад парализовал дороги Москвы

Уже к середине дня уровень пробок на дорогах Москвы достиг 9 баллов. Столицу накрыл мощный снегопад, который, по прогнозам синоптиков, продлится несколько дней.

На расчистку дорог столицы направлены рекордные 60 тысяч человек и почти 14 тысяч единиц техники. Обильные осадки принес балканский циклон «Волькер». Видимость на дорогах сократилась до 500 метров. В городе разыгралась метель, порывы ветра достигают 20 метров в секунду.

Ожидается, что в субботу погода установит двойной рекорд - по количеству осадков и по высоте снежного покрова.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москве закончится снегопад. По прогнозам, снег будет идти в городе всю ночь и большую часть субботы. В воскресенье, 14 февраля, осадки уменьшатся и начнется похолодание.