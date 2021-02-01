Для иностранных граждан введут новые правила посещения РФ

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который обязывает иностранцев, въезжающих в РФ без виз и иных разрешительных и рабочих документов более чем на 3 месяца, проходить биометрическую регистрацию и медицинское освидетельствование. Соответствующий документ размещен на сайте Государственной Думы.

Обязательная регистрация и медосвидетельствование не коснется недееспособных, несовершеннолетних и пожилых людей - мужчин от 65 и женщин от 60 лет.

На данный момент граждане стран ЕАЭС могут длительное время находиться в РФ без регистрации или медицинского освидетельствования. Международные договоры разрешают их проживание на территории России для работы по трудовому или гражданско-правовому договору.

По мнению авторов законопроекта, предложенные меры одновременно позволят повысить уровень санитарно-эпидемиологической безопасности и не допустить сокрытия иностранцами, в том числе членами преступных организаций, своих персональных данных.

Ранее в МВД назвали самые частые причины для отказа иностранцам во въезде в Россию. Незаконная трудовая деятельность и нарушение сроков пребывания в стране возглавили список причин, по которым иностранным гражданам запрещен въезд в Российскую Федерацию. ни посещают Россию в безвизовом порядке. По данным МВД, в минувшем году въезд в Россию запретили для 189 тысяч человек. Годом ранее билеты пришлось сдавать 250 тысячам гостей.