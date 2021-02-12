Путин поручил выделить более 80 миллионов на выплаты жителям осажденного Севастополя
Указанные граждане получат единовременные выплаты в размере 75 тысяч рублей.
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Президент России Владимир Путин поручил выделить более 80 миллионов рублей на выплаты лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя». Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.
«Выделить в 2021 году из резервного фонда президента Российской Федерации 83 175 тысяч рублей Минфину России для предоставления Севастополю дотации… в целях осуществления единовременной выплаты в размере 75 тысяч рублей лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Севастополя"», – говорится в документе.
Ранее в Госдуме РФ рассказали о способах увеличить пенсионные выплаты россиянам.