В стране и мире Путин поручил выделить более 80 миллионов на выплаты жителям осажденного Севастополя Анна Касаткина Указанные граждане получат единовременные выплаты в размере 75 тысяч рублей. © Фото: Константин Михальчевский РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин поручил выделить более 80 миллионов рублей на выплаты лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя». Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации. «Выделить в 2021 году из резервного фонда президента Российской Федерации 83 175 тысяч рублей Минфину России для предоставления Севастополю дотации… в целях осуществления единовременной выплаты в размере 75 тысяч рублей лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Севастополя"», – говорится в документе. Ранее в Госдуме РФ рассказали о способах увеличить пенсионные выплаты россиянам. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика