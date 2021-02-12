«Спутник V» вошел в тройку самых популярных вакцин в мире против COVID-19
Российская вакцина была одобрена в 26 странах.
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Российская вакцина «Спутник V» вошла в тройку лидеров среди мировых вакцин против COVID-19 по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
«"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами», - говорится в сообщении РФПИ.
Российскую вакцину уже одобрили в 26 странах Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки, Азии и Северной Америки, таким образом превысив планы фонда.
Лидирует в списке одобренных вакцин в настоящее время Pfizer, которая была разрешена в 35 странах, далее следует AstraZeneca с 31 страной.