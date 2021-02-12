«Думал, мост рухнул»: очевидец падения машины на электричку рассказал подробности происшествия

За рулем внедорожника, который свалился с эстакады на крышу электропоезда, сидела женщина. Она не пострадала. Об этом рассказал очевидец происшествия Кирилл.

«Я стоял на улице, ждал следующую электричку. Я сначала подумал, что мост рухнул. Но потом из снежного тумана выехала машина. То есть она сбила ограждения, прошла вскользь и приземлилась вниз на лестницу», - слова очевидца приводит паблик «Подслушано Конаково и Конаковский район» в сети «ВКотакте».

Инцидент произошел в подмосковном Клину на станции Фроловское. Часть ограждения моста упала на крышу одного из вагонов.

По словам мужчины, он помог женщине выбраться из автомобиля. Она тоже собиралась ехать на следующей электричке, ей оставалось переехать через мост и припарковать автомобиль.

«Я ее доставал. Она не пострадала. Адекватная женщина, все хорошо. Порезала пальчик. Трезвая, ехала на следующую электричку. Ей надо было переехать через мост и припарковать машину», - рассказал Кирилл.

Он добавил, что внедорожник просто занесло на мосту. Машина сначала ударилась об ограждения с одной стороны моста, а потом ее выбросило в другую сторону.