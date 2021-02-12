Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Алису Фрейндлих выписали из больницы

Светлана Иванова
15:34 12.02.2021
В БДТ выразили благодарность медикам за лечение актрисы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: alisa_freindlih, VK
Читайте нас на:

Российскую актрису Алису Фрейндлих выписали из клинической больницы №122 им. Л.Г. Соколова ФМБА в Санкт-Петербурге, где звезда театральных подмостков проходила курс лечения и реабилитации после перенесенного коронавируса. Об этом сообщила Татьяна Архипова, директор Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова, где служит Фрейндлих.

 «Сейчас Алиса Бруновна чувствует себя хорошо. И если ее надежда встретить Новый год и Рождество дома не сбылась, то, наконец, китайский Новый год Алиса Бруновна сегодня отметит в теплом семейном кругу», - отметила Архипова.

Она выразила благодарность персоналу 122-й больницы, который сделал «все возможное и невозможное» для восстановления здоровья актрисы.

«Мы в БДТ очень ждем возвращения Алисы Бруновны на сцену», - подчеркнула директор БДТ.

Народная артистка СССР была госпитализирована в Санкт-Петербурге 25 декабря 2020 года. Фрейндлих с обширным поражением легких находилась в реанимационной палате, где получала кислородную поддержку. Через месяц актрису перевели в лечебное отделение с положительной динамикой лечения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.