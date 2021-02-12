Алису Фрейндлих выписали из больницы

Российскую актрису Алису Фрейндлих выписали из клинической больницы №122 им. Л.Г. Соколова ФМБА в Санкт-Петербурге, где звезда театральных подмостков проходила курс лечения и реабилитации после перенесенного коронавируса. Об этом сообщила Татьяна Архипова, директор Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова, где служит Фрейндлих.

«Сейчас Алиса Бруновна чувствует себя хорошо. И если ее надежда встретить Новый год и Рождество дома не сбылась, то, наконец, китайский Новый год Алиса Бруновна сегодня отметит в теплом семейном кругу», - отметила Архипова.

Она выразила благодарность персоналу 122-й больницы, который сделал «все возможное и невозможное» для восстановления здоровья актрисы.

«Мы в БДТ очень ждем возвращения Алисы Бруновны на сцену», - подчеркнула директор БДТ.

Народная артистка СССР была госпитализирована в Санкт-Петербурге 25 декабря 2020 года. Фрейндлих с обширным поражением легких находилась в реанимационной палате, где получала кислородную поддержку. Через месяц актрису перевели в лечебное отделение с положительной динамикой лечения.