Метеоролог назвал сроки окончания снегопадов в Москве

Снегопад в Москве будет идти всю ночь и большую часть субботы. В воскресенье, 14 февраля, осадки уменьшатся, и начнется похолодание. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Если сегодня-завтра мы ожидаем в пределах минус 10 градусов в дневные часы, то с понедельника в дневные часы температура понизится до минус 15, а в ночные - до минус 24. Эта тенденция сохранится до конца недели», - уточнил он.

Также, по словам Синенкова, резкого повышения температуры в середине февраля не произойдет.

«Приход весны, как правило, бывает не раньше, чем в начале марта», - сказал специалист.

В пятницу, 12 февраля, центральную Россию накрыл снежный циклон – самый мощный за последние четыре года. Во власти непогоды оказались девять регионов, в том числе и Москва. Водителей и пешеходов призвали быть осторожными на дорогах.