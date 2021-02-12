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Метеоролог назвал сроки окончания снегопадов в Москве

Иван Линдеманн
15:20 12.02.2021
Александр Синенков предупредил, что после того, как циклон пройдет, начнется похолодание.
Метеоролог назвал сроки окончания снегопадов в Москве
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press
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Снегопад в Москве будет идти всю ночь и большую часть субботы. В воскресенье, 14 февраля, осадки уменьшатся, и начнется похолодание. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Если сегодня-завтра мы ожидаем в пределах минус 10 градусов в дневные часы,  то с понедельника в дневные часы температура понизится до минус 15, а в ночные - до минус 24. Эта тенденция сохранится до конца недели», - уточнил он.

Также, по словам Синенкова, резкого повышения температуры в середине февраля не произойдет.

«Приход весны, как правило, бывает не раньше, чем в начале марта», - сказал специалист.

В пятницу, 12 февраля, центральную Россию накрыл снежный циклон – самый мощный за последние четыре года. Во власти непогоды оказались девять регионов, в том числе и Москва. Водителей и пешеходов призвали быть осторожными на дорогах.

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