Кузнецова рассказала о состоянии детей, которых мать оставила голыми на морозе

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что состояние троих детей, которых мать раздела догола и оставила в лесу в Новой Москве, стабильное, однако они находятся в отделении интенсивной терапии. По словам омбудсмена, помощь пострадавшим пришла своевременно.

«Помощь пришла вовремя, сейчас дети находятся в одной из клиник столицы, пока в отделении реанимации и интенсивной терапии. Состояние стабильное, мы на связи с врачами. Страшно подумать... Еще немного, последствия могли быть уже необратимыми», - приводит слова омбудсмена ее пресс-служба.

Ранее стало известно, что в Новой Москве 33-летняя многодетная мать пыталась убить своих троих детей. Привезя их в лесополосу, женщина раздела детей догола и оставила на морозе. Очевидец сообщил об увиденном в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии».