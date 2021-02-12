Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Хаббл» обнаружил в космосе «рой» черных дыр

Светлана Иванова
15:18 12.02.2021
Вместо гипотетической черной дыры в центре шарового звездного кластера NGC 6397 нашли скопление черных дыр.
«Хаббл» обнаружил в космосе «рой» черных дыр
© Фото: NASA, ESA, T. Brown, S. Casertano and J. Anderson (STScI)
Читайте нас на:

Астрономы обнаружили принципиально новое образование во Вселенной - скопление мелких черных дыр. Открытие сделано в ходе наблюдений за шаровым звездным кластером NGC 6397. Говорится в материале, опубликованном в журнале Astronomy & Astrophysics.

Так, ученые Парижского института астрофизики решили описать свойства шаровых скоплений - плотных звездных систем, которые содержат большое количество звезд, тесно связанных гравитацией и обращающихся вокруг галактического центра.

В качестве объекта для изучения исследователи выбрали одно из наиболее близких к Земле скоплений - NGC 6397. Расположенный на расстоянии 7800 световых лет от нашей планеты звездный кластер является очень древним, а из-за очень плотного ядра отнесен к категории кластеров со сжатым ядром.

В ходе работы космический телескоп «Хаббл» на протяжении нескольких лет измерял параметры звезд скопления NGC 6397. После чего полученная информация сверялась с измерениями собственного движения звезд от космической обсерватории Gaia.

Ученые искали в центре NGC 6397 признаки черной дыры промежуточной массы – гипотетического объекта, чье существование пока доказать не удалось. Дыра в центре шарового звездного кластера должна была стать связующим звеном между сверхмассивными черными дырами и черными дырами звездной массы.

Однако в центре шарового звездного кластера NGC 6397 было обнаружено скопление мелких черных дыр. Причем объекты то опускаются к центру, то разлетаются к периферии скопления, отталкиваясь друг от друга. В результате чего отдельные черные дыры в центре кластера сливаются, что приводит к образованию в космическом пространстве ряби в виде гравитационных волн.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.