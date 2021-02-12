«Хаббл» обнаружил в космосе «рой» черных дыр

Астрономы обнаружили принципиально новое образование во Вселенной - скопление мелких черных дыр. Открытие сделано в ходе наблюдений за шаровым звездным кластером NGC 6397. Говорится в материале, опубликованном в журнале Astronomy & Astrophysics.

Так, ученые Парижского института астрофизики решили описать свойства шаровых скоплений - плотных звездных систем, которые содержат большое количество звезд, тесно связанных гравитацией и обращающихся вокруг галактического центра.

В качестве объекта для изучения исследователи выбрали одно из наиболее близких к Земле скоплений - NGC 6397. Расположенный на расстоянии 7800 световых лет от нашей планеты звездный кластер является очень древним, а из-за очень плотного ядра отнесен к категории кластеров со сжатым ядром.

В ходе работы космический телескоп «Хаббл» на протяжении нескольких лет измерял параметры звезд скопления NGC 6397. После чего полученная информация сверялась с измерениями собственного движения звезд от космической обсерватории Gaia.

Ученые искали в центре NGC 6397 признаки черной дыры промежуточной массы – гипотетического объекта, чье существование пока доказать не удалось. Дыра в центре шарового звездного кластера должна была стать связующим звеном между сверхмассивными черными дырами и черными дырами звездной массы.

Однако в центре шарового звездного кластера NGC 6397 было обнаружено скопление мелких черных дыр. Причем объекты то опускаются к центру, то разлетаются к периферии скопления, отталкиваясь друг от друга. В результате чего отдельные черные дыры в центре кластера сливаются, что приводит к образованию в космическом пространстве ряби в виде гравитационных волн.