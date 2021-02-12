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Банановый кризис: как и почему подорожает любимый россиянами фрукт

Денис Шурыгин
01:10 12.02.2021
Неурожай бананов в Эквадоре спровоцировали извержение вулкана и коварная болезнь растений.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Бананы, которые российские покупатели считают почти родным фруктом, могут снова стать экзотикой. СМИ рассказали, что торговые сети испытывают проблемы с закупками – якобы оптовые цены выросли на 40 процентов, а где-то даже сократились поставки бананов в магазины.

Бананы – не соль и гречка, но тоже важный продукт в корзине потребителя. Желтые фрукты могут снова вернуться в 90-е и стать экзотикой из-за заметного рота цен. На прилавках нехватка пока не ощущается, но это уже остатки последних партий.

«На локальном рынке это отразится. То, что мы наблюдаем на своей торговой платформе, – цены уже выросли примерно на 40%, то есть локальные поставщики подняли цену с 60 до 82 рублей за килограмм. Соответственно, локально ожидается и рост розничных цен», – говорит генеральный директор торговой площадки Кирилл Нечаев.

Вулкан Сангай (в переводе – «внушающий страх») – главный виновник возможного исчезновения бананов с российских прилавков. Три извержения в минуту, камни с неба весом в тонну и толстый слой пепла, которым накрыло банановые плантации в Эквадоре.

«Нам остается уповать только на Божью помощь. Сначала извержение, много пепла на побегах, затем идет дождь, который вбивает это все глубоко в землю. Как тут получить урожай?», – сокрушается фермер Дэлфин Янглол.

А еще панамская болезнь поражает плантации грибком Фузариум, который очень быстро распространяется и устойчив к химикатам. Он может уничтожить посевы полностью. Ученые сравнивают это с пандемией коронавируса. Неурожай прошлого года докатился до российского рынка не сразу, но последствия могут затянуться.

«У нас есть страны, с которыми мы сотрудничаем, но не закупали в больших количествах, потому что они давали не совсем хорошие цены как Эквадор. Сейчас придется переориентироваться на них. Совсем дефицита бананов у нас не будет. Естественно, у нас поднимется цена на них», –
кандидат технических наук, специалист по общественному питанию Дмитрий Быстров.

На бананы всегда повышенный спрос – они растут круглый год, а потому зимой дешевле сезонных фруктов. Неурожай, падение курса рубля и дополнительные расходы на морские перевозки, так как COVID требует усиленных мер безопасности. Бананы дорожают по совокупности разных, в том числе рыночных факторов. Но покупателям от этого не легче. Ведь заменить их просто нечем, другие фрукты в разы дороже.

«Поставки яблок у нас в достаточной степени ограничены контрсанкциями, бананы вышли на первый план. Это самый широкоупотребляемый фрукт в России. Он же и самый дешевый, соответственно. Возможно, такая острая реакция связана именно с этим – подорожал самый-самый дешевый фрукт на российском рынке», говорит генеральный директор Союза производителей ягод Ирина Козий.

Крупнейшие экспортеры бананов в мире: Индия, Китай, Бразилия, Филиппины, Индонезия, Эквадор. В лидерах по закупкам США, страны Евросоюза, Япония, Канада и Россия. На рынке работают в основном крупные игроки – бизнес хоть и прибыльный, но скоропортящийся.

«Девяносто пять-девяносто шесть процентов бананов у нас приезжало из Эквадора. Это очень большие объемы, порядка полутора миллиона тонн каждый год. И, конечно, так сразу и быстро заменить поставщика практически невозможно», – объясняет директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

По аналогии с мировым индексом гамбургера экономисты рассчитывают и индекс бананов. Перебои с поставками уже привели к резкому колебанию цен в разных частях света – если на испанских Канарах 222 рубля за килограмм, то в Индии всего 36 с половиной. В России розница на дефицит бананов пока не жалуется, хотя в некоторых магазинах их уже нет. А повышение цены – эффект неприятный, но временный. По оценкам экспертов, снижение сезонного спроса и новые поставки могут вернуть цены на прежний уровень к началу апреля.

«Могу вас заверить – производство бананов в Эквадоре стабильно. Есть некоторые сложности, вызванные обильными дождями, но они не критичны. Мы до сих пор экспортируем бананы не только в Россию, но и в другие страны. Дело в том, что транснациональные компании требуют больше, чем мы можем предоставить в сезон дождей. И из-за этого такая проблема возникает не только в России», – отмечает директор торгового представительства Эквадора в Москве Рикардо Фалья.

В России бананы употребляют в основном в натуральном виде, поэтому стоимость других продуктов, которые готовят из этого фрукта, вырасти не должна. Исключением может стать только детское питание.

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