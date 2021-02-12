Груда металла: видео с места падения машины на электричку в Подмосковье
Инцидент произошел в подмосковном Клину на станции Фроловское.
© Видео: podmoskove2020, Instagram © Фото: podmoskove2020, Instagram
Опубликовано видео с места падения внедорожника с эстакады на крышу электропоезда в Московской области. На опубликованных в Сети кадрах виден автомобиль, который лежит у платформы, и электричка. На первый взгляд она не получила серьезных повреждений.
Инцидент произошел в подмосковном Клину на станции Фроловское. Из-за случившегося на железнодорожных путях задерживаются 10 поездов на Ленинградском направлении. Находившийся внутри автомобиля водитель не пострадал.
Часть ограждения упала на крышу одного из вагонов. Из-за временной остановки движения на этом участке запущены компенсационные маршруты.