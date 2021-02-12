Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Совет директоров Центрального банка Российской Федерации в очередной раз сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

«Совет директоров Банка России 12 февраля 2021 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. В декабре и январе темп роста цен сохранялся на повышенном уровне. Восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер, чем ожидалось ранее. При этом сохраняются ограничения со стороны предложения, что продолжает оказывать повышательное давление на цены», - сообщает ЦБ.

Кредитные и депозитные ставки в банках РФ с последнего заседания совета директоров Центробанка, которое состоялось 18 декабря 2020 года, преимущественно не претерпело изменений. Кредитование продолжает расширение, говорится в сообщения.

Напомним, что в марте из-за ситуации с COVID-19 Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 6% годовых. Ухудшение эпидемиологической обстановки из-за COVID-19 привело к тому, что в июле прошлого года регулятор впервые снизил ставку до исторического минимума - 4,25%.