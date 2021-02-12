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В центре Гамалеи создали технологию для разработки вакцин против разных штаммов COVID-19

Роман Захаров
14:25 12.02.2021
По словам Александра Гинцбурга, препарат «Спутник V» защищает от уже существующих вариантов коронавируса, однако нет гарантии, что так будет и дальше.
В центре Гамалеи создали технологию для разработки вакцин против разных штаммов COVID-19
© Фото: sputnikvaccine.com
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В центре имени Гамалеи разработали технологию, с помощью которой можно будет в короткие сроки создавать вакцины от разных штаммов коронавируса. Такое заявление сделал директор центра Александр Гинцбург.

«В нашем институте разработана технология, которая позволяет очень быстро и эффективно создавать вакцинные препараты, в состав которых будут входить антигены не от одного варианта коронавируса, а от двух, трех, четырех, пяти различных антигенных вариантов», - объяснил специалист.

При этом он добавил, что созданный в центре Гамалеи при содействии Министерства обороны РФ препарат «Спутник V» защищает от уже существующих вариантов COVID-19, однако, по словам Гинцбурга, нет гарантии, что так будет и дальше.

«Спутник V» - первый в мире препарат для профилактики COVID-19. Минздрав РФ зарегистрировал его в середине августа прошлого года.

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